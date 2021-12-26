رئيس الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بحضور نواب وأزهريين

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية، حيث استقبل عددًا من النواب والشخصيات العامة لتهنئته بالعيد.

رئيس الأسقفية: مولد المسيح خلاصا للبشرية

وقال رئيس الأساقفة، إن ميلاد المسيح يمثل خلاصًا للبشرية، مؤكدًا إن قصة ميلاد المسيح تحمل الكثير من المعاني والرموز.

وأضاف رئيس الأساقفة، خلال القداس، أن الاحتفال بالميلاد هو احتفال بالمسيح من خلال تذكر الرعاة حين دعاهم الملاك لينقلوا خبر البشارة متابعًا: «كان الرعاة آخر ناس تتوقع أن الله يبشرهم بالميلاد لأنهم فئة مهمشة».

رئيس الأساقفة: الله اختار البسطاء ليعلن عن نفسه

وأضاف رئيس رئيس الأساقفة: «كان الرعاة يعملون مع الغنم طوال الوقت فهم رحالة إذ لم يكن موثوقًا فيهم وكانوا يناموا في الحظيرة لرعاية الغنم فكان لديهم صورة سلبية عن أنفسهم، ولكن الكتاب المقدس يقول: أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب وليس لفئة بعينها».

وأشار رئيس الأساقفة، إلى إن اختيار الرعاة يرجع لعدة أسباب منهم أن الراعي لا يفرق بين الغنم وبعضه، حيث اختار الله البسطاء ليعلن عن نفسه من خلالهم، موضحًا أن الرعاة كان لديهم إيمانًا أكثر من أي شخص، فعندما نطلب ونصلى بإيمان تأتينا الأخبار السارة مثل التي أتت للرعاة حين جاء المسيح.

في نفس السياق، فإن رئيس الأساقفة ترأس صلوات تثبيت 41 من أعضاء الكنيسة، إذ تعتبر خدمة التثبيت هي إعلان انتماء العضو للكنيسة الأسقفية.