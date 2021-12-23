رئيس «الأسقفية» يترأس قداسا في سجن القناطر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في سجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك في الصلاة مع المساجين، حيث اصطحب المطران القس يشوع والقس حمدي صدقي لمشاركته الصلاة.

قداس سجن القناطر

وذكرت الكنيسة اليوم في بيان لها: «صلى اليوم المطران سامي قداسين لسجن النساء والرجال داخل مجمع سجون القناطر الخيرية بمشاركة 60 من الرجال المسجونين الأجانب و79 من النساء المصريين والأجانب، كما قدّم لهم الهدايا بمناسبة العيد وبعض التبرعات النقدية والبطاطين».

وتقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، التي تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التي يقدمها القس يشوع بخيت راعي خدمة السجون شهريا، كما ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات الأعياد.

السجناء الذين ترعاهم الكنيسة

وتساعد الخدمة في تلبية الاحتياجات الجسدية، من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، إذ بدأت خدمة السجون في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من 20 عاما، وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظرا لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء في مصر.

ويتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة بين 150 لـ200 نزيلا ونزيلة، كما ساعدت الكنيسة نحو 27 سجينا للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم، حيث تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إيرتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، اوغاندا، أمريكا وفنزويلا.