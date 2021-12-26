القوى العاملة تشارك في حفل قداس عيد الميلاد المجيد بالإسكندرية

شاركت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، بوفد رفيع المستوى من القيادات والكوادر الرسمية بالمديرية، في حفل قداس عيد الميلاد المجيد، وكان على رأس الوفد نائبا عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية، حيث قدّم الوفد التهنئة للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

ترأس حفل القداس، نيافة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، المطران سامي فوزي، وذلك في كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية.

الكنيسة القبطية تشكر الرئيس السيسي

ووجّهت الكنيسة القبطية الشكر باسم البطريرك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر، وباسم السنبودي المقدس، وباسم شعب الكنيسة، خالص الشكر لكل من حضر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وخصت الكنيسة بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجّهت الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وامتد الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع التنفيذيين.

المشاركون في الاحتفالية

ضمّ وفد مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، إيفيت مدير إدارة التدريب، وصفاء فوزي من المكتب الفني بالمديرية، كما شارك في الاحتفال شخصيات رسمية ونواب وحزبيون.