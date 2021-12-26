بدء مزاد الخدمات الحكومية لبيع السيارات.. منها «بي أم دبليو وتويوتا»

بدأت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، منذ قليل، عقد مزاد لبيع سيارات وموتوسيكلات وسيارات ملاكي وميني باص بقاعة النادي المصري القاهرة بجوار حديقة الفسطاط بالقاهرة.

أنواع السيارات وطريقة التقديم

أعلنت الهيئة العامة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عبر موقعها على الإنترنت الأسبوع الماضي، أن المزاد يتضمن بيع سيارات من عدد من الماركات أبرزها سيارات «بي أم دبليو، ووفيات، وبيجو، ودايو، وهيونداي، وأوبل، ورينو وجيب شيروكي، وهوندا، وشيفروليه، ومرسيدس، ونيسان، ولاند كروز، ومازدا، وتيسان، وتويوتا، بالإضافة إلى موتوسيكلات أنواع هوجان ودايون».

وحددت هيئة الخدمات الحكومية سعر كراسة شروط دخول المزاد بسعر 400 جنيه للكراسة الواحدة مع دفع 10000 جنيه رسوم لدخول المزاد، كما أكدت على أنه في حال فوز أحد العملاء بالمزاد يجب سداد نحو 30% على الأقل من قيمة المزاد مع ضرورة سداد باقي قيمة المزاد في موعد لا يزيد عن 15 يوم من تاريخ رسو المزاد على العميل.

وسمحت هيئة الخدمات الحكومية للعملاء وراغبي دخول المزاد العلني لمعاينة السيارات والأوتوبيسات دون الحاجة إلى سداد أي رسوم أو مصروفات أخرى، كما سمحت باصطحاب العملاء أشخاص من ذوي الخبرة في معاينة السيارات محل المزاد.

منع الموظفين التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات

وحظرت الخدمات الحكومية، على العاملين والموظفين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة أو ببطاقات أو عروض لتلك الجهات حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا للمسائلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.

وأعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني على ضرورة اصطحاب العملاء عدة مستندات لدخول المزاد منها بطاقة الرقم القومي للأشخاص الطبيعيين بشرط أن تكون سارية في تاريخ عقد المزاد بالإضافة إلى البطاقة الضريبية بالنسبة للتجار.