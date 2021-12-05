مزاد علني لبيع سيارت جمرك بورسعيد ومطار القاهرة: ميني كوبر وBMW

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن عقد مزاد علني لبيع سيارات جمرك بورسعيد وهيئة ميناء دمياط وبضائع جمارك مطار القاهرة وبورسعيد ودمياط، إذ تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري.

وأكدت الهيئة أنه على المواطن الراغب في الحصول على سيارة من خلال المزايدة العلنية، يتوجّب شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، الدقي وسعرها 400 جنيه، وفقًا للهيئة.

تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه

ويستلزم أن يكون لدى المتزايد بطاقة ضريبية، في حالة البضائع أو شراء أكثر من سيارة، أما في حالة شراء سيارة واحدة فقط يتم الاكتفاء بصورة من البطاقة الشخصية، وتتمثل الخطوة التالية، في المعاينة، وتتم في العنوان المدوّن في كراسة الشروط.

بعد ذلك يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه نظير تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب البطاقة الضريبية، ويدفع الخاضعون لها 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

وتنوعت معروضات المزاد بين السيارات والبضائع على النحو التالي:

أولا: جمرك بورسعيد وهيئة ميناء دمياط

أنواع السيارات: ملاكي وموتوسيكلات وميكروباص.

ماركات السيارات: جيب شيروكي - فورد - هوندا - مرسيدس - BMW - ميني كوبر - شيفروليه - كيا - GMC - هيونداي - تويوتا - فولكس - بيجو - شاهين.

ثانيًا: بضائع جمارك مطار القاهرة وبورسعيد ودمياط

«ملابس - أحذية - اكسسوار حريمي ورجالي - برفان - زجاجات فارغة - كاميرات - كمبيوترات وأجزاءها ولوازمها - ماكينات تصوير - حديد خردة - أجهزة كهربائية - مفروشات - كاوتش - عبوات من لدائن - شنط بناتي - مستلزمات طب أسنان - نظارات - قطع غيار سيارات - أدوات كتابية - لمبات ووحدات إضاءة - أقمشة - لعب أطفال - أجزاء سيارات - أدوات سباكة - تبغ - أثاث - جوانتي طبي - كيماويات - مسامير وصواميل - سيور نقل حركة - رخام - ماكينات طباعة - أدوات كهرباء - جذوع أشجار - سجائر - رسيفرات - فلاتر مياه - فستق - كراتين فارغة - تماثيل من لدائن - أدوات تجميل - ألواح صاج - أدوات مائدة - صنفرة» وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وخصمه من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

وأكدت أنه يتمّ سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.