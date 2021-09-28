إجراءات استخراج البطاقة الضريبية لـ«اليوتيوبر و البلوجرز»

أصبحت التجارة الإلكترونية تستحوذ على جانب كبير من المعاملات التجارية في مصر والعالم، وباتت صفحات البيع والشرء ومواقع صناعة الفيديو مصدر دخل للكثير من الشباب حول العالم، وأعلنت مصلحة الضرائب مؤخراً، عن إنشاء وحدة تتبع الأنشطة الإلكترونية، تكمن مهمتها في تتبع كل حساب اليوتيوبرز والبلوجرز على مواقع التواصل المختلفة، وما حققه من تفاعل وعمل تقديرات تقريبية للمكاسب، الأمر الذي يستوجب على كل من هؤلاء استخراج البطاقة الضريبية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير الإجراءات والمستندات المطلوبة من اليوتيوبرز والبلوجرز، لاستخراج البطاقة الضريبية وفقاً لما أعلنته مصلحة الضرائب:

التوجه لمأمورية الضرائب

على الشخص التوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطه لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل والقيمة المضافة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

المستندات المطلوبة

أوضحت مصلحة الضرائب، أن الإجراءات والمستندات المطلوبة من اليوتيوبرز والبلوجرز، تتمثل في التالي:

التحقق من شخصية اليوتوبر أو البلوجرز

من بين المستندات المطلوبة، التحقق من شخصية من يقوم بمزاولة نشاط على اليوتيوب عن طريق الرقم القومي، حيث يتطلب من الشخص إحضار صورة البطاقة الشخصية.

مكان مزاولة النشاط

كذلك يتطلب إحضار صورة من عقد امتلاك أو إيجار المكان الذي يمارس من خلال نشاطه عبر صفحات مواقع التواصل.

نوعان من الضريبة

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت عن فرض نوعين من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز، ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجارياً أو غير تجاري "أنشطة المهن الحرة" تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارا من تاريخ بدء النشاط.

الضريبة على القيمة المضافة

وأوضحت مصلحة الضرائب، فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.