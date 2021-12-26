مقترح لتغيير شكل رسالة الماجستير والدكتوراه في جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم الأحد، أن جامعة الإسكندرية تستهدف استحداث برامج بينية جديدة لما لها من أهمية قصوى في الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية في كافة التصنيفات العالمية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى لإنشاء تلك البرامج في مراحل البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، بهدف مواكبة تطورات نظم الدراسة في الجامعات العالمية في الذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج الأخرى فضلا عن تحقيق متطلبات سوق العمل الحديثة.

إزالة الحواجز بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي

ولفت «الغندور» إلى أن فكرة البرامج الدراسية البينية تقوم على الجمع بين أكثر من تخصص في البرنامج الدراسي الواحد بما يضيف للخريج مهارات إضافية وتتطابق مع متطلبات الوظائف المستحدثة حاليا، موضحًا أن هذه البرامج تعمل على إزالة الحواجز بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في سوق العمل التي طالما عانى منها الخريجون في الماضي.

مقترح تغيير شكل الرسالة العلمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه

كما ناقش المجلس مقترحا لتغيير شكل الرسالة العلمية بصورتها التقليدية في مرحلتي الماجستير والدكتوراة، لتكون على شكل «بحث» يتم نشره في مجلة معتمدة، لأن ذلك سيساهم في الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميا، وزيادة الإنتاج من النشر العلمي في الدوريات والمجلات العلمية الدولية.

كما وافق المجلس على تحديث القائمة المعتمدة من مجلس الجامعة وهي قائمة «scie&ssci JCR2019» التي تحتوي على 12187 موزعة على 236 تخصصا بقائمة «scie&ssci JCR2020» التي تم إصدارها حديثا والتي تحتوي على 236 تخصصا، وذلك لمصلحة الباحثين بجامعة الإسكندرية، ليتم بدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2022.

حصر رصيد الشهادات المؤمنة

وطالب الدكتور أشرف الغندور، السادة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بحصر رصيد الشهادات المؤمنة بكلياتهم، ووضع أليات وضوابط حاكمة للمنح الدراسية المقدمة لطلاب الدراسات العليا.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة القادسية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ساوث ويست الطبية بالصين، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة مارينجا بالبرازيل، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة تلعفر وكربلاء بالعراق، واتفاقية التعاون الإطارية بين جامعة الإسكندرية كلية الحقوق وجامعة تولوز الفرنسية كلية الحقوق.