جامعة الإسكندرية تشكل فرق عمل لخدمة المجتمع

أعلن الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عزم جامعة الإسكندرية عقد الملتقى البيئي العاشر في ربيع 2022، وذلك لما تمثله أنشطة الملتقى من أهمية في إبراز مختلف القضايا البيئية المطروحة على الساحة، وكذلك لما يمثله الملتقى من أهمية في التأكيد على دور جامعة الاسكندرية فى طرح ومناقشة تلك القضايا.

واشار «أبو النجا» إلى تشكيل فرق عمل من الوكلاء وأساتذة الكليات المعنية، للبدء في التجهيزات والترتيبات اللازمة في هذا الشأن.

تفعيل عمليات التكامل الأفقي والرأسي بين الوحدات

ودعا «أبو النجا»، خلال إنعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في بيان، اليوم، وكلاء الكليات إلى التحرك نحو تفعيل عمليات التكامل الأفقي والرأسي بين الوحدات ذات الطابع الخاص وذلك من خلال تكوين عناقيد متعددة من الوحدات ذات الأنشطة المتشابهة.

وفي هذا الشأن أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تنظيم دورة تدربية لإعداد المديرين التنفيذين للوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة الإسكندرية لتزويدهم بالخلفيات الإدارية والمالية والمحاسبية والقانونية، وذلك تمشياً مع منهج الجامعة الخاص بتنمية وتطوير مهارات وقدرات القيادات بها.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر لوكلاء الكليات عن جهدهم الكبير في متابعة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد داخل منشأت الجامعة.

تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة

وبحث المجلس تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة من حيث الشكل والمضمون، لما يمثله من واجهة دولية للجامعة وتقدمها في التصنيفات الدولية.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب عن تنظيم القوافل الطبية والخدمية خلال الفترة السابقة.

كما استعرض المجلس آخر مستجدات فريق عمل إنشاء تطبيق إلكتروني «application» للقضاء علي السمنة، والتقرير المقدم من كلية الآداب عن تنظيم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآداب ورشه عمل بعنوان «دور الإعلام والخطاب الديني في نشر ثقافة العنف ضد المرأة»، والذي عقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذلك عدد من أنشطة قطاع خدمة المجتمع بالكلية.