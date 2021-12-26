تفاصيل مسابقة الأفلام القصيرة لطلاب جامعة الإسكندرية.. شروط وجوائز

أعلنت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، تنظيم مسابقة في مجال الأفلام القصيرة لطلاب الجامعة، والتي يحصل فيها الفائزون على جوائز مالية، كما تصعد الأعمال الفائزة للاشتراك بها على مستوى جامعات الجمهورية في مسابقة «إبداع 10»، والتي دائماً ما تكون بداية طريق النجاح والتميز للطلاب.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مسابقة الأفلام القصيرة لطلاب جامعة الإسكندرية، من حيث الشروط التي يجب أن يتبعها كل متسابق، خاصة أن هناك قواعد في حال خرقها يتم الاستبعاد الفوري، كما يتم توضيح الجوائز بحسب كل مركز.

شروط مسابقة الأفلام القصيرة

وذكرت الجامعة أن شروط مسابقة الأفلام القصيرة لطلاب جامعة الإسكندرية تتمثل في الآتي:

- مدة الفيلم لا تزيد عن (5) دقائق.

- المشاركة بالافلام القصيرة فى فروع «تسجيلى، روائى، تحريك».

- يهتم المهرجان برؤى الشباب والمتسابقين فى الموضوعات والمجالات «الفنية، الرياضية، الثقافية، الادبية، العلمية» أو أحد قضايا المجتمع المحلية المرتبطة بالمحافظة.

- تصوير الفيلم بأي كاميرا متاحة ومسموح بكاميرا المحمول على ان يراعى جودة الصوت والصورة

- تسلم الأعمال على «فلاش ميمورى» واستمارة بيان الفيلم تتضمن مايلى «اسم الفيلم، فريق العمل الاساسى، ملخص الفيلم، سنة الإنتاج، جهة الإنتاج، الكاميرا المستخدمة، مدة الفيلم»

أما قواعد مسابقة الأفلام القصيرة لطلاب جامعة الإسكندرية، فهي:

- تُستبعد كل الاعمال التي تخالف الآداب العامة أو النظام العام والتقاليد المصرية الأصيلة.

- تستبعد الأفلام التى يستعان فيها بمحترفين فى مجال الإخراج.

- أن يكون العمل إبداعا أصيلا لصاحبه، وغير مقتبس أو منقول من عمل آخر، وفي حالة ثبوت النقل، أو التأثر الزائد «كما يترائى للجنة التحكيم» عن عمل آخر يتم إلغاء المشاركة واستبعاد الفيلم.

- أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق الاشتراك بها فى مسابقات أخرى أو مسابقات إبداع أو مهرجانات أخرى أو عرض على شبكة الإنترنت.

جوائز المسابقة للكليات المتخصصة

وحددت الجامعة جوائز المسابقة للكليات المتخصصة كالتالي:

- المركز الأول 400 جنيه.

– المركز الثاني 375 جنيها.

- المركز الثالث 350 جنيها.

– المركز الرابع 325 جنيها.

- المركز الخامس 300 جنيه.

جوائز المسابقة للكليات غير المتخصصة

أما جوائز المسابقة للكليات غير المتخصصة، فجاءت كالتالي:

- المركز الأول 400 جنيه.

– المركز الثاني 375 جنيها.

- المركز الثالث 350 جنيها.

– المركز الرابع 325 جنيها.

- المركز الخامس 300 جنيه.

موعد تسليم الأعمال

آخر موعد لتسليم الأعمال بإدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بمبنى مجمع الأنشطة الطلابية، وذلك بحد أقصى 30 ديسمبر الجاري، في المقر امام كلية الهندسة.