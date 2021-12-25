غرامات على المصروفات الطلابية المتأخرة بجامعة الإسكندرية بدءا من يناير

أعلن الدكتور أيمن أحمد شتيوي، وكيل كلية التجارة جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لوحدة نظم المعلومات المالية، توقيع غرامات على المصروفات الطلابية المتأخرة على طلاب جامعة الإسكندرية، وذلك بالإشارة إلى المادة رقم (12) من قرار مجلس الجامعة رقم (9) لسنة 2021 الخاص بالمصروفات الدراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولي والتي عليها يتم فرض مصاريف إدارية على الطلاب على المصروفات الدراسية والمديونيات المتاخرة على أن يتم إيداعها في حساب صندوق تطوير التعليم.

قيمة المصاريف الإدارية على مديونيات الطلاب المتبقية

وأضاف المدير التنفيذي لوحدة نظم المعلومات المالية، في خطاب موجه لوكيل كلية الفنون الجميلة حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه في (1) يناير من كل عام تفرض مصاريف إدارية على أي مصروفات دراسية أو مديونيات متبقية على الطالب لم يتم سدادها، وتكون قيمة المصاريف الإدارية 100جنيه لطلاب البرامج العامة، و300 جنيه لطلاب البرامج الجديدة والمتخصصة وشعب التعليم باللغة الأجنبية.

استثناء فئة من الغرامات

وأكد أنه لا يتم تطبيق هذه المصاريف الإدارية على الطلاب الذين تمت الموافقة لهم على تقسيط المصروفات الدراسية على فترة تتجاوز هذا التوقيت، إذا كانوا ملتزمين بسداد ما تمت جدولته قبل هذا التاريخ عن طريق اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة في (1) يونيو من كل عام.

تفاصيل الغرامات على المصاريف الطلابية المتأخرة

وأوضح أنه إذا تبقى على الطالب مصروفات دراسية أو مديونيات سابقة غير مسددة تزيد على 100 جنيه لطلاب البرامج العامة، و300 جنيه لطلاب البرامج الجديدة والمتخصصة وشعب التعليم اللغة الأجنبية تفرض مصاريف ادارية اضافية على الطالب قدرها 100 جنيه لطلاب البرامج العامة، و300 جنيه لطلاب البرامج الجديدة والمتخصصة وشعب التعليم باللغة الأجنبية.

آخر موعد لتسديد المصروفات قبل الغرامات

وطالب وكيل كلية التجارة جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الطلاب بسرعة سداد المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي الحالي والمديونيات السابقة عليهم، وذلك في موعد غايته 31 ديسمبر 2021، حتى لا يتم إضافة المصروفات الإدارية المقررة في هذا الشأن.