نقل جثمان شاب توفى بالسعودية على نفقة الدولة بعد نشر «الوطن» قصته

أصدرت القنصلية المصرية العامة في العاصمة السعودية الرياض، قرارها بشحن ونقل جثمان الشاب المتوفي «أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد» إلى مصر على نفقة الدولة، والذي توفى إثر أزمة قلبية بعد دقائق من نقله إلى مستشفى الملك سلمان تاركا خلفه أسرته التي كان يعولها بعد وفاة والده.

وتكفلت القنصلية المصرية بكافة مصروفات تجهيز ونقل الجثمان من «الرياض» إلى «القاهرة»، بعد أن نشرت «الوطن»، مساء أمس، قصة الشاب المتوفي ومناشدة أحد أهاليه بأن تتكفل الدولة بمصاريف نقل الجثمان.

تفاصيل وفاة الشاب المصري أحمد عبدالحميد في السعودية

وتعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية 24 ديسمبر، عندما وصل مواطن مصري يدعى «عبدالسلام مواجب عبدالسلام» إلى مستشفى الملك سلمان، ومعه ابن شقيقته «أحمد عبدالحميد عبدالكريم» يعاني من ألم في الصدر، وهم بالأساس ينحدران من قرية أبوجندير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وبحسب ما جاء في وثيقة صادرة عن الشرطة السعودية، فإن الشاب المتوفي تم إنعاش قلبه لمدة 20 دقيقة لكنه توقف، وتوفى بشكل طبيعي، وأن خاله لم يوجه أي اتهامات لأي طرف.

وبعد معاينة الجثمان، صدر القرار بدفنه دون الحاجة إلى تشريحه، وبالكشف عليه تم التأكد من خلوه من أي أمراض فيروسية، كما لا توجد أي شبهة جنائية، وبناء عليه صدر الأمر بدفنه وتجهيزه لنقل إلى مصر، وتم تجهيزه ووضعه في صندوق بحسب الإجراءات القانونية المتبعة في المملكة العربية السعودية.

الشاب المتوفى في السعودية يعول أسرته بعد وفاة والده قبل 4 سنوات

وكشف مصدر عن أن الشاب المصري المتوفي يبلغ من العمر 23 عاما، ويعول أسرة مكونة من والدته وشقيقيه اللذين يدرسان بكلية الهندسة، وشقيقته الصغرى وهي طالبة في الصف السادس الابتدائي، وتوفى والده قبل 4 سنوات.

وكان أحد أقاربه ناشد وزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة، عبر «الوطن»، بنقل جثمان الشاب المتوفى إلى مصر على نفقة الدولة.