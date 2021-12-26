أسرة ضحايا حادث السعودية: «كانوا رايحين العمرة وقاصدين باب ربنا»

كشف ناصر أبوزيد، شقيق المهندس عبد السلام أبوزيد، الذي توفى في حادث بالمملكة العربية السعودية مع ثلاثة من أفراد أسرته، وأصيب ثلاثة أطفال آخرين، كواليس جديدة في الواقعة، موضحا أن الحادث وقع أثناء ذهاب الأسرة لأداء مناسب العمرة في سيارة ملاكي خاصة، ولم يحدث اصطدام بين السيارات مثلما نشرت بعض مواقع الأخبار.

المهندس المتوفى يعمل في السعودية منذ 14 عاما

وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شقيقه المتوفى المهندس عبدالسلام أبوزيد يعمل في السعودية منذ 14 عاما، ويبلغ من العمر 42 سنة، وقرر اصطحاب جميع أفراد الأسرة لأداء مناسك العمره، وكان معه زوجته وخمسة من أولاده، وتوفى منهم الأب والأم واثنان من الأبناء، بينما أصيب 3 أطفال، أكبرهم 14 سنة، وأصغرهم طفل رضيع لم يكمل عامه الأول.

وتابع، بأن شقيقه كان محبوبا من الجميع، وكان دائم الذهاب لأداء مناسك العمرة، قائلا «أخويا وأسرته كانوا رايحين يعملوا عمرة، وقاصدين باب ربنا، وأخويا كان ملتزما، وكان مواظبا على أداء الصلوات الخمس»، داعيا الله أن يتغمده وأسرته برحمته، وأن يلهمهم الصبر علي فراقهم.

استقرار حالة الرضيع

وأوضح، أن القرية في المنوفية حزينة على وفاة 4 من الأسرة، موضحا أن أهالي القرية علموا بخبر الوفاة من القنصلية المصرية في السعودية، وتابعوا معهم الإجراءات القانونية، وكذلك الحالة الصحية للمصابين الثلاثة، مؤكدا أن الطفل الرضيع حالته الصحية جيدة، وسيخرج من المستشفى خلال ساعات.

يذكر أن حادثا مروعا وقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لأسرة مكونة من 7 أشخاص، ما أدي إلى وفاة رب الأسرة وزوجته واثنين من أبنائه الأطفال، كما أصيب ثلاثة آخرون من أبنائه، أحدهما في العناية المركزة يعاني من نزيف داخلي، وأخرى تعاني من كسور وكدمات في الجسم، وطفل رضيع حالته الصحية مستقرة.