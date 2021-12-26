انطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية بالغردقة.. صور

أطلق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، شعلة النسخة الثالثة «أولمبياد المحافظات الحدودية» من أمام مبني ديوان عام المحافظة بالغردقة، بمشاركة طلبة الجامعات والأندية ومراكز الشباب والتربية والتعليم والأزهر الشريف، ومن المقرر أن تستمر منافساتها لمدة شهر وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

انطلاق نسخة أولمبياد المحافظات الحدودية

وقال محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي، إن انطلاق هذه أولمبياد المحافظات الحدودية من مدينة الغردقة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة بالاهتمام وتنمية المحافظات الحدودية، واستثمار طاقات شبابها، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وأكد محافظ البحر الأحمر، على حرص المحافظة الدائم على المشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، وعلى تقديم البرامج والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، وذلك بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

منافسات المحافظات الحدودية تتضمن 14 لعبة

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية تتضمن ألعاب رياضية مختلفة تصل إلي 14 لعبة منها «خماسي قدم، كرة طائرة، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة، كاراتيه، شطرنج، ألعاب قوى، سباحة» بمشاركة شباب البحر الأحمر من الجنسين.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر حصلت على المركز الأول في معظم الألعاب في النسخة السابقة، حيث حصدت 14 ميدالية متنوعة خلال النسخة الماضية منها «8 ميداليات ذهب و4 ميداليات فضة، واثنتين برونز»