8 صور ترصد مراحل طريق ساحل البحر الأحمر المزدوج.. يفتتحه الرئيس اليوم

بدأت فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من المشروعات الجديدة في محافظات الصعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة بالوجه القبلي.

ونصيب محافظة البحر الأحمر من هذه المشروعات مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر «سفاجا/ القصير/ مرسى علم»، بطول 200 كم، ومجمع الصناعات بالطريق الدائري بمدينة الغردقة.

المشروع القومي للطرق

ويعد مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر بطول 200 كم، وبتكلفة 1.7 مليار جنيه، استكمالاً لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للطرق.

ومن المتوقع ان يحقق مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر نقلة في شبكة الطرق بالمحافظة، إذ يخدم قطاع السياحة، ويسهم في سرعة الوصول للمدن الرئيسية، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية السياحية من خلال الفنادق والمنتجعات السياحية الواقعة على امتداد مساره، من سفاجا إلى مرسى علم.

وأشار اللواء كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن مسار الطريق القائم بحارتين، بإجمالي عرض 9.2 متر.

10 مشروعات في قطاع النقل

وتنفذ وزارة النقل 10 مشروعات في مجال الطرق بمحافظة البحر الأحمر، بإجمالي تكلفة 3.38 مليار جنيه، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير طريق «الزعفرانة/ رأس غارب» بطول 103 كم، ورفع كفاءة وتطوير طريق «برنيس/ الشلاتين/ أبورماد/ حلايب» بطول 280 كم.