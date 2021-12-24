موانئ البحر الأحمر تستقبل 12 ألف طن بروبلين وتصدر 5 أطنان ذرة لليمن

أفادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عبر بيان لها اليوم الجمعة، تداول 1512 طن بضائع عامة ومتنوعة و476 شاحنة و62 سيارة ملاكي واستقبال 12150 طن بروبولين وتصدير 5 أطنان ذرة إلى اليمن.

حركة تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

وجاء في بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن حركة الصادرات شملت 711 طن بضائع عامة و245 شاحنة و17 ملاكي وتصدير 5 أطنان ذرة إلى اليمن.

بينما شملت حركة الواردات 801 طن بضائع عامة و231 شاحنة و45 ملاكي و12150 طن مادة البروبلين، ويتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة «الحرية» بحمولة 63 شاحنة و37 ملاكي والسفينة «دليلة» بحمولة 83 شاحنة و7 ملاكي، وغادرت السفينة بوسيدن أكسبريس بحمولة 107 شاحنة و6 ملاكي والسفينة «أمل» بحمولة 99 شاحنة و8 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة «سيناء» والسفينة «عمان» وغادرت السفينة «سيناء» وجرى استقبال 85 شاحنة بحمولة 726 طن بضائع عامة و75 طن ترانزيت إلى ليبيا و1 ملاكي وتصدير 39 شاحنة بحمولة 711 طن و 3 ملاكي.

واستقبل ميناء السويس السفينة NAVIGATOR TAURUS بحمولة 12150 طن بمادة البروبلين قادمة من الإمارات، وغادرت السفينة «تراست» بحمولة 5 طن ذرة متجهة إلى اليمن.

مطارات الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

واستقبلت مطارات الغردقة ومرسى علم أكثر من مائة رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، بحسب جدول تشغيل رحلات الطيران بمطارات البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وذلك لاحتفالات الكريسماس في منتجعات وفنادق البحر الأحمر في المدن السياحية خاصة مرسى علم والغردقة.