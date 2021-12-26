كيف احتفلت فنادق البحر الأحمر بالكريسماس.. صور

شهدت فنادق البحر الأحمر، احتفالات السائحين بالكريسماس على الشواطئ وحمامات السباحة، وتزينت الطرقات بمجسمات بابا نويل وزينة الكريسماس، وارتدي السائحون زي بابا نويل الشهير، وتبادلوا التهاني مع العاملين بالقطاع السياحى، فى فرحة وسعادة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

أكثر من 12 جنسية أجنبية احتفلت بأعياد الكريسماس في منتجعات وفنادق البحر الأحمر من مختلف الجنسيات الأجنبية، شملت سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وايطاليا وبولندا.

وحرصت فنادق ومنتجعات البحر الأحمر، على الاحتفال بالكريسماس على مدار اليوم بعدة فقرات، وجسد أحد السائحين شخصية بابا نويل مرتديا الزي الأحمر الشهير، ليقوم بتوزيع الهدايا على السائحين والأطفال الصغار على الشواطئ، ممتطيا الجمل، وسط فرحة وتبادل التهاني.

واكتست الفنادق باللون الأحمر، كما شملت فقرات الاحتفال عشاء رومانسيا ليلا في بوفيه أعد خصيصاً لهذه المناسبة بديكور خاص باللون الأحمر، في ليلية الكريسماس على ضوء الشموع.

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ضم البوفيه مأكولات ومشروبات خاصة بهذه المناسبة، منها مدخنات ولازانيا إيطالية باللحمة َمفرومة، وسي فود جمبري، وبط مدخن، وديك رومي بالمكسرات، حيث يعتبر العشاء الرومانسي من أهم مظاهر احتفالات السائحين بالكريسماس.

واستضافت الغردقة حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، كيلور نافاس، في أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، والذي حضر رفقة أسرته، للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة.

وترأس القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، قداس الكريسماس للسائحين باللغة الفرنسية واللغة الإيطالية، وذلك بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وتم السماح بدخول الحاصلين على تطعيم لقاح كورونا فقط.