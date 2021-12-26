وزيرة الهجرة وبطريرك الروم الأرثوذكس اليونانيين يبحثان إنشاء مستشفيات لعلاج السرطان

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس اليونانيين والقبارصة بالإسكندرية والوفد المرافق له، واستهلت اللقاء بتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة أعياد الميلاد وقرب حلول العام الميلادي الجديد 2022، داعية الله أن يحل السلام والأمان والخير على شعوب العالم أجمع.

أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها البالغة بلقاء البطريرك، مؤكدة أنه أول من التقت به في النسخة الأولى من مبادرة «إحياء الجذور – نوستوس»، وقام بدور محوري كبير في إنجاح هذه النسخة من خلال استضافته أبناء الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت ومازالت تعيش في مصر.

من جانبه، عبر البطريرك عن امتنانه للقاء وزيرة الهجرة، قائلا إنه تابع تضافر الجهود بين وزارة الهجرة مع الكنيسة المصرية من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بصدد إسهامات المصريين بالخارج في المشروع القومي الكبير «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير قرى الريف المصري.

إنشاء مستشفيات لعلاج السرطان وأمراض القلب

وأشار بطريرك الروم الأرثوذكس اليونانيين، إلى أنه يرغب في مد يد العون والمساعدة من أجل حياة أفضل لأهالي القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مصر وتحديدًا في القطاع الصحي وتخصيصه للأطفال، من خلال إنشاء مراكز طبية ووحدات صحية ومستشفيات لعلاج السرطان وأمراض القلب.

وشدد البطريرك على أن مصر وطنه الثاني الذي لا يمكن أن يتخلى عنه، ويتطلع إلى تقديم كل الدعم والخدمات إليه مثلما يقدم في منطقة أفريقيا، مضيفًا أنه التقى بقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس السبت، في زيارة للتهنئة بأعياد الميلاد المجيدة.

تعاون بين الكنيسة المصرية والهجرة لدعم حياة كريمة

كما اطلع على التعاون القائم فيما بين الكنيسة المصرية ووزارة الهجرة بصدد المشروع القومي العظيم «حياة كريمة».

وفي ختام اللقاء، أبدت وزيرة الهجرة ترحيبًا كبيرًا برغبة بطريرك الروم الأرثوذكس في التعاون مع الوزارة بصدد المشروع القومي «حياة كريمة»، لافتة إلى أنها ستبحث كافة الترتيبات لإقامة هذا التعاون وإنجاحه في سبيل تحسين مستوى المعيشة والوضع الصحي لأبناء القرى والمناطق الأكثر احتياجا، واصفة البطريرك بأنه «وطني مخلص لمصر وداعم للإنسانية».