وزيرة الهجرة عن أول اجتماع للحكومة في العاصمة الإدارية: نقلة حضارية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها فخورة بالمشاركة في أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمثل هذا الاجتماع نقلة نوعية وحضارية تؤكد على عزم الجمهورية الجديدة على الخوض في مراحل التنمية بكل الأنحاء.

تحضيرات النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنها توجهت إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتهاء الاجتماع، متابعةً: «كان لا بد من البدء في النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، وكنت سعيدة بأن يكون أول اجتماع في مقر الوزارة بمشاركة ممثلي عن وزارت التجارة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وممثلين عن القطاع الخاص».

الاستعداد التدريجي للانتقال إلى العاصمة الإدارية

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج: «بدأنا في الاستعداد لمؤتمر مصر تستطيع في الربع الأول من العام المقبل لنستفيد من خبرات المصريين في الخارج، سواء كانوا أكاديميين أو رجال الصناعة في ملف توطين الصناعة في مصر، كما شهد الاجتماع مناقشة أكثر من ملف، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية».

وأكدت نبيلة مكرم، أن قرار رئيس الوزراء بعقد اجتماعين للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية مرتين كل شهر، رسالة قوية تؤكد أن الحكومة أصبحت في المراحل الأخيرة للانتقال إلى العاصمة الإدارية.