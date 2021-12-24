وزيرة الهجرة: استراتيجية التعامل مع المصريين بالخارج اختلفت بعد كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن استراتيجية التعامل مع المصريين في الخارج، تم الإعداد لها بالاستفادة من المصريين بالخارج، وذلك بإعداد احتفالية للمهاجرين بالخارج، وعبر ورشة عمل تنظم مع بداية العام الجديد.

التواصل مع المصريين في الخارج اختلف تماما مع ظروف جائحة كورونا

وأضافت «مكرم» أن التواصل مع المصريين في الخارج اختلف تماما مع ظروف جائحة كورونا، حيث أصبح التواصل عبر تطبيق زووم وليس بالتواصل المباشر كما كان، مشيرة إلى أن الوزارة منذ عودتها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 عملت على تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن التواصل مع المصريين بالخارج، والاستفادة منهم ومن خبراتهم.

وأوضحت أنه كان لا بد من استراتيجية جديدة للتواصل مع المصريين بالخارج، خاصة مع ظهور فيروس كورونا، منوهة بتنظيم الوزارة لاحتفالية، ضمت عددا من نواب البرلمان، ومن المصريين بالخارج؛ للمشاركة في الاستراتيجية.

استراتيجية الاتصال بالمصريين بالخارج تم إعدادها من خبير أيرلندي

وأفادت وزيرة الهجرة بأن استراتيجية الاتصال بالمصريين بالخارج، تم إعدادها من خبير أيرلندي، وذلك بالتواصل مع وزارة الهجرة وكل الوزارات المعنية بأمور المصريين بالخارج؛ من أجل الاستفادة من هذه الخبرات الدولية في التواصل مع أبنائنا المهاجرين.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إلى أن التواصل مع المصريين بالخارج، اختلف تماما عن السابق، حيث أصبحت هناك جلسات حوارية، وتواصل معهم؛ وهو ما فتح للوزارة مبادرات جديدة من شأنها التخفيف عليهم.

واستضاف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وذلك للحديث عن إستراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

يأتي هذا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

كما شارك في الصالون النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر، ويدير الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.