وزيرة الهجرة لـ«الوطن»: نتابع تحقيقات مقتل مصري في إيطاليا باستمرار

ننسق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان لمصر، وفقًا لرغبة الأسرة.

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها تتابع مع السفارة المصرية في إيطاليا، حادث مقتل أحد أبناء الجالية المصرية، حيث عُثر على المواطن متوفيا في إحدى الشقق بشارع جورجو موراندي، بالعاصمة روما، وهو في العِقد الخامس من عمره يدعى عماد محمد عبد المعطي.

مكرم: لا يمكن الكشف عن الشبهات الآن لضمان سلامة سير التحقيقات

وشددت وزيرة الهجرة، خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، على التنسيق المستمر مع السفير علاء رشدي سفير جمهورية مصر العربية في روما، لمتابعة نتائج التحريات والتحقيقات الدائرة، بالتعاون مع السلطات المعنية هناك.

وأضافت نبيلة مكرم، أن الجهات المختصة أعلنت أنه لا يمكن الكشف عن الشبهات في الوقت الحالي، لضمان سلامة سير التحقيقات، وأنه سيجري المتابعة والإعلان عن ما يستجد من تفاصيل.

التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الاجراءات القانونية لشحن الجثمان لمصر

كما أعربت وزيرة الهجرة، عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد، مشيرة إلى أنها تواصلت بالفعل مع زوجة المتوفى في مصر، وشقيقه في روما، لنقل تعازيها لهم، موضحة التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الإجراءات القانونية، لشحن الجثمان لمصر، وفقًا لرغبة الأسرة.

جدير بالذكر، أنه جرى تداول خبر عبر الصحف الإيطالية، عن العثور الأحد الماضى على مصرى، يعيش فى روما بإيطاليا، متوفى ومكتوف الأيدي والأرجل، حيث كان مفقودا قبل وفاته بأيام، ويبلغ من العمر 46 عاما، ويسكن بأحد المناطق الشعبية في ضواحي روما في شارع موراندي 150، مع شقيقه و3 مصريين آخرين، وليس لديه وظيفة ثابتة هناك.

وخلال هذه الأيام، يجري التواصل بين السفارة المصرية فى إيطاليا، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للكشف عن ملابسات وتفاصيل الوفاة، ومن ثم اتخاذ إجراءات نقل جثمانه ودفنه في مصر.