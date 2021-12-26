«خطة النواب» تطالب الحكومة بتطبيق موازنة البرامج والأداء

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية وضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء، أثناء مناقشة موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021/2022، إذ بدأت اللجنة اليوم، أولى اجتماعاتها بخصوص موازنة البرامج والأداء.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، ما جرى الانتهاء منه، خلال الفصل التشريعي السابق، إذ وصل عدد الوزارات والهيئات التي أعدت موازناتها بنظام البرامج والأداء بجانب الأبواب والبنود، لعدد 31 وزارة وهيئة.

الفقي: تشكيل لجنة فرعية لموازنة البرامج والأداء

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «شكلنا لجنة فرعية لموازنة البرامج والأداء، حيث جرى مناقشة قانون المالية العامة الموحد، وفي انتظار الموافقة النهائية عليه لإصداره وإقراره، وقبل ذلك كانت تطبق موازنة البرامج والأداء، لكن بشكل غير رسمي، وبالتالي أمامنا فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، لحين تطبيق موازنة البرامج والأداء، وفقا لقانون المالية العامة الموحد».

وتابع: «من الضرورة تدريب النواب علي موازنة البرامج والأداء، وذلك سيكون بالتنسيق مع معهد التدريب البرلماني في مجلس النواب»، مؤكدا أن موازنة البرامج والأداء مهمة وضرورة ونقلة نوعية للموازنة العامة.

سالم: موازنة البرامج والأداء ضرورة لترشيد النفقات

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: خلال الفصل التشريعي السابق، قطعنا شوطا كبيرا في مناقشات تطبيق موازنة البرامج والأداء، ووصل عدد الوزارات والهيئات التي أعدت موازناتها بنظام البرامج والأداء بجانب الأبواب والبنود لعدد 31 وزارة وهيئة، مشيرا إلي أنهم اطلعوا على تجارب بعض الدول في تطبيق موازنة البرامج والأداء، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع سالم: «موازنة البرامج والأداء أصبحت مهمة جدا في الوقت الحالي، في ظل تبني الدولة مبادرات عديدة، ولا بد أن يكون لها أهداف واضحة ومرتبطة بجدول زمني، وكذلك هناك ضرورة لترشيد النفقات والاستفادة من كل جنيه، وبالتالي موازنة البرامج والأداء نقطة مهمة للانطلاق».

وأضاف سالم، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كانت خلال الفصل التشريعي السابق، زارت الولايات المتحدة الأمريكية، للاطلاع على تجربة تطبيق موازنة البرامج والأداء بعدد من الولايات الأمريكية، موضحا أن اللجنة كانت أعدت تقريرا عن نتائج زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى إبلاغ جميع الجهات المعنية بالدولة بهذا التقرير.

وأشار سالم، إلى أن موازنة البرامج والأداء، مهمة جدا في ظل اتجاة الدولة لتنفيذ عدد كبير من المبادرات، وترشيد الإنفاق، والاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق.

تنظيم دورة تدريبية عن موازنة البرامج والأداء

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «اشتغلنا خلال الفصل التشريعي السابق على تطبيق موازنة البرامج والأداء، كتدريب، ولتهيئة وزارات وجهات الحكومة لتطبيقها، وكنا نعمل في إطار عدم مخالفة الدستور».

وأشار عمر، إلى أن اللجنة كانت أعدت تقريرا عن زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، للاطلاع على تجربة تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وقال النائب أيمن محسب، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة البرامج والأداء، إنه في ظل التوجه لتطبيق موازنة البرامج والأداء، لابد أن يجري تنظيم دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع موازنة البرامج والأداء، وكذلك النواب يحصلوا على هذه الدورة.

وأشار إلى أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات متواصلة، لمناقشة موضوع موازنة البرامج والأداء، ويمكن تقسيم الوزارات.