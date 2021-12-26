رئيس التحرير

محمود مسلم

«تشريعية النواب» تؤجل قانون الاعتداء على الأطباء لأخذ رأي العدل والصحة

كتب:

ولاء نعمه الله
05:18 م | الأحد 26 ديسمبر 2021
اللجنة التشريعية بمجلس النواب

اللجنة التشريعية بمجلس النواب

قررت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الصحة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لجلسة تالية، مع مخاطبة كل من وزارة العدل ووزارة الصحة، حول رأيهما بشأن مشروع القانون.

تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.

رد وزارتي الصحة والعدل

ومن جانبه لفت المستشار أحمد أبوهشيمة، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن الحكومة قد تقدمت إلى اللجنة في وقت سابق بمشروع قانون بشأن الاعتداءات على المنشآت الحكومية والعاملين في الجهات الحكومية ولم يتم البت فيه حتى الآن.

وطالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، في نهاية الاجتماع، وزارة العدل بإفادة اللجنة برد كتاب بشأن رأيها في مشروع القانون، وكذلك وزارة الصحة، لاسيما في ظل مطالبات البعض بضمه مع قانون المسئولية الطبية.

اقرأ المزيد:

تصل للمؤبد.. عقوبات الاعتداء على الأطباء في القانون الجديد

تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء في مشروع قانون جديد لمجلس النواب

«صحة النواب» توافق على تشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات

النواب يوافق على قانون بتحويل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة