«تشريعية النواب» تؤجل قانون الاعتداء على الأطباء لأخذ رأي العدل والصحة

قررت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الصحة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لجلسة تالية، مع مخاطبة كل من وزارة العدل ووزارة الصحة، حول رأيهما بشأن مشروع القانون.

تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.

رد وزارتي الصحة والعدل

ومن جانبه لفت المستشار أحمد أبوهشيمة، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن الحكومة قد تقدمت إلى اللجنة في وقت سابق بمشروع قانون بشأن الاعتداءات على المنشآت الحكومية والعاملين في الجهات الحكومية ولم يتم البت فيه حتى الآن.

وطالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، في نهاية الاجتماع، وزارة العدل بإفادة اللجنة برد كتاب بشأن رأيها في مشروع القانون، وكذلك وزارة الصحة، لاسيما في ظل مطالبات البعض بضمه مع قانون المسئولية الطبية.