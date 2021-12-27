تفاصيل سقوط «دجال المراغة».. خدع ضحاياه بـ«ماء الجنة» والقرين «عثمان»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل سقوط نصاب يدعى «جلال.ذ» 43 سنة، حلاق، بتهمة ممارسة النصب والاحتيال، حيث تبين أن المتهم مقيم بمدينة المراغة فى سوهاج، وهجر مهنة الحلاقة منذ 3 سنوات، وتفرغ لأعمال ممارسة الدجل والشعوذة.

إعلان على فيس بوك

وتبين من التحريات أن المتهم أعلن على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه يدعى «عبدربه»، وأنه حاصل على مؤهلات عليا من رومانيا فى علم الأبراج، ومعرفة المستقبل، وأنه ملم بكتب السحر، ولديه قرين من الجن اسمه «عثمان»، ويعالج المرضى بماء اسمه «ماء الجنة»، كما زعم أن قدرته تشمل علاج القعيد، وباقي الأمراض المستعصية، بجانب رد المطلقة، والمساعدة على الإنجاب.

دعوات سفر

وأظهرت التحريات، أن المتهم تواصل مع عدد من ضحاياه من خارج مصر، بغرض إرسال دعوات سفر إليه وعلاجهم بالخارج، وبعد تحويل أموال إلى حسابه فى البنك، لم يقم بالسفر إليهم.

الأمن يرصد صفحة الدجال

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم توجيه حملة استهدفت المتهم وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صور ومقاطع فيديو لطرق العلاج تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.