تحذير عاجل من «الصحة» بشأن أدوية كورونا على «فيس بوك»: تسبب الموت

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن نصف مصابي نزلات البرد والإنفلونزا في مصر، مصابون بفيروس كورونا ولم يظهر عليهم أعراض الفيروس أو تظهر الأعراض المشابهة لأعراض نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية.

وطالب المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» المواطنين في حال الشعور بأي أعراض تنفسية الذهاب إلى مستشفيات الحميات وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة إذا كانت الإصابة بفيروس كورونا أم غيرها.

الصحة تحذر من بروتوكولات كورونا على «فيس بوك»

وحذّر المصدر من اللجوء إلى أدوية علاج كورونا أو «بروتوكولات علاج كورونا» من خلال السوشيال ميديا، قائلًا: «هذه البروتوكولات غير صحيحة، وإن كانت صحيحة فالحالات المصابة بفيروس كورونا تختلف من شخص إلى آخر، فهناك حالات بسيطة وغيرها متوسطة وأخرى شديدة الخطورة تتطلب الذهاب إلى المستشفيات وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف طبي كامل».

وأوضح المصدر أن هناك أدوية تكتب لمصابين وهناك مرضى لا تكتب لهم، مشيرا إلى أن كل هذه الحالات يتم تشخيصها وفقا للطبيب المختص أو المشرف على الحالة، مؤكدًا أن الأدوية لا تؤخذ من خلال السوشيال «دواء غلط ممكن يموت أي شخص؛ لو تعبان ما تروحش للفيس بوك، الطبيعي نروح للدكتور».

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير كافة اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في مصر، موضحة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق، والأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.