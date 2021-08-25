ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال على راغبي العمل بالخارج في الغربية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «أحد المواطنين وآخران»، بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية.

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام «إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وأحد الأشخاص مقيم بذات العنوان وحالياً متواجد بإحدى الدول»، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم؛ زاعما مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالي من المبلغين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.