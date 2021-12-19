وزير الزراعة: جولات مفاجئة على جميع الهيئات ومحاسبة المقصرين
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الوطن
04:20 م | الأحد 19 ديسمبر 2021
جانب من الجولة
قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بجولة مفاجئة اليوم إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع استصلاح الاراضي والادارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة وذلك لمتابعة سير العمل في هذه القطاعات والادارات المختلفة التابعة والتأكد من مدى التزام جميع العاملين بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك المواطنين المتعاملين مع الوزارة وضرورة الحرص على تلقي اللقاح المضاد للفيروس
القصير وجه بالانضباط في الاداء وتفعيل أليات الرقابة والحوكمة والفصل بين الاختصاصات وحسن استغلال الموارد البشرية وكذلك الرقابة على تداول المستندات بما يضمن عدم اساءة استخدامها كما وجه وزير الزراعة بحسن معاملة الجمهور وعدم تعطيل مصالحهم مع تفعيل استخدام الشباك الواحد تمهيدا لتطبيق منظومة التحول الرقمي وكذلك الالتزام بمستوى النظافة داخل جميع المؤسسات التابعة للوزارة القصير أكد على استمرار هذه الجولات لكافة الهيئات وعلى محاسبة المقصرين في أعمالهم