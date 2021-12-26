«القوى العاملة»: تشكيل لجنة لبحث قانونية وضع شركة حادث «الانتحار» بالتجمع

قال المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، إن المديرية بالقاهرة شكّلت لجنة تفتيش للوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بقضية «الشخص المنتحر» بأحد الشركات، على خلفية نشب خلاف بينه وبين رئيسه في مقر العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة انتقلت للشركة للتأكد من صحة عقود الشركة وبيانات التأمينية الخاصة.

تشكيل لجنة للحفاظ على حق أسرة المتوفي ماديا

وأضاف «الغمراوي» في تصريحات لـــ«الوطن»، أن دور اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، للحفاظ على حق الشخص المتوفي من رواتب أو تعويض من قبل الشركة، إضافة إلى حقوقه المالية بدل إجازات أو مكافآت لصرفها لأسرة المتوفي.

وتابع مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أن وظيفة القوى العاملة تكمن في حفظ حقوق الموظف المتوفي من تعويضات أو مكافآت، بالإضافة إلى تطبيق قرارات النيابة العامة وفقًا للتحقيقات التي تباشرها بشأن هذه القضية، وهناك تقرير سيتم رفعه إلى مديرية القوى العاملة للوزارة، للوقوف على آخر الحيثيات.

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شخص ينتحر نتيجة خلاف مع مدير عمله

ويأتي ذلك عقب إخطار القوات الأمنية بالقاهرة، بقسم الشرطة بالتجمع الخامس ببلاغ يفيد سقوط موظف من أحدى الطوابق بالشركة التي يعمل بها، وتم الانتقال على الفور من قبل الشرطة لموقع الحادث للاطلاع والفحص.

وتبيّن أن الموظف، انتحر نتيجة خلاف نشب بينه وبين رئيسه في مقر العمل، وترتب علية قيام الموظف بالتوجه ناحية إحدى النوافذ بالشركة الموجودة بأحد المكاتب، وألقى بنفسه من الطابق الثالث ليسقط جثة هامدة، ولم يستطع أحدًا إسعافه.