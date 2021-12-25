خطوات التقدم لـ5908 وظائف من «القوى العاملة» خلال شهري ديسمبر ويناير

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عبر موقعها الرسمي، عن توفير 5908 وظائف جديدة خلال شهري ديسمبر ويناير 2021، للذكور والإناث -بعضها لذوي العزيمة- في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وذلك بمرتبات مجزية تصل لنحو 10 آلاف جنيه في بعض المهن، طبقا لخبرة المتقدم، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي، وذلك من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص في 21 محافظة.

وتستعرض «الوطن» خطوات التقديم في وظائف وزارة القوى العاملة لشهري ديسمبر ويناير 2021، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي:

وظائف وزارة القوى العاملة لشهري ديسمبر ويناير 2021

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف وزارة القوى العاملة التي يمكن شغلها خلال شهري ديسمبر ويناير 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، اتباع الخطوات التالية:

1. على الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنــــــــــا.

2. قم بالضغط على خانة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

3. اضغط على خانة تسجيل الدخول لأول مرة.

4. يقوم المواطن الراغب في الوظيفة باستيفاء البيانات المطلوبة والمتمثلة في الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم ادخل كلمة السر وأعد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

5. تسجيل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، سواء متوسط أو عالٍ أو دون مؤهل.

6. تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

7. تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

8. الضغط على «حفظ ومتابعة».

التقديم من خلال برنامج طالبي العمل

ويجري التقديم من خلال النشرة القومية للتشغيل تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور، للتسجيل في الوظائف المعلنة خلال شهري ديسمبر ويناير 2021، وتبدأ بعدها الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن الوظائف متوفرة في 21 محافظة هي: «القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وبني سويف، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة، والدقهلية».