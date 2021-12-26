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تشميع مطعم مأكولات شهير بالجيزة بعد ضبط 450 كجم لحوم فاسدة

المضبوطات شملت 375 كيلو شاورما و75 كيلو دهون حيوانية رائحتها كريهة

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الوطن
06:23 م | الأحد 26 ديسمبر 2021
تشميع مطعم مأكولات شهير بالجيزة بعد ضبط 450 كجم لحوم فاسدة

تمكّنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 450 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بحي العجوزة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات على المطاعم والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

المضبوطات بها تغييرات بالخواص الطبيعية

وشملت المضبوطات 375 كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي 75 كجم دهون حيوانية وجميعها بها تغيرات بالخواص الطبيعية ولا توجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحة كريهة وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وتم التحفظ على المضبوطات والقيام بغلق وتشميع المطعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة وذلك استكمالًا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

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