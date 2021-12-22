محافظة الجيزة: ضبط 1200 «شيشة» وحالة إشغال بحدائق الأهرام

تكثف محافظة الجيزة حملاتها بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمسؤولي الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي لكافة أشكال المخالفات، وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

وفي ذلك الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، قطاع هضبة الأهرام، بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية، من ضبط 1200 «شيشة» وحاله إشغال، من المقاهي والمحال المخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، وتم رفع جميع المخالفات ومصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وفي حي جنوب الجيزة، تم غلق وتشميع عدد 3 محلات، لمخالفتهم مواعيد الغلق الشتوية، وفق ما جاء في بيان مقتضب أصدرته المحافظة مساء اليوم الأربعاء.