محافظة الجيزة تعلن بدء أعمال رصف شارع الأقصر بحي شمال

أعلنت محافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد، عن بدء أعمال رصف طبقة الأسفلت السطحية بشارع الأقصر، المتفرع من شارع بشتيل، حتى شارع المشروع.

وقالت المحافظة في بيان صادر عنها إن أعمال الرصف بدأت فجر اليوم، بمتابعة أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة، ويجرى استكمال تلك الأعمال لحين انتهائها.

تنفيذ توجيهات محافظ الجيزة

وأوضحت محافظة الجيزة أن أعمال رصف طبقة الأسفلت السطحية بشارع الأقصر، تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقالت إنه وجّه بسرعة إنجاز الخطة الاستثمارية للعام الحالي، ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، بمحافظة الجيزة.