العثور على جثة طبيبة في ظروف غامضة داخل فندق بقصر النيل 

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طبية في ظروف غامضة، داخل غرفة فندق بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب وفاة الطبيبة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

استدعاء أسرة الطبيبة

وطلبت النيابة العامة، استدعاء أسرتها لسماع أقوالها بشأن الواقعة وملابساتها وسبب تواجدها بالفندق، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من أحد الفنادق بشارع طلعت حرب، بالعثور على جثة نزيلة بالفندق، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاه تدعى «مي. م. م»، 30 عاما، طبيبة.

الجثة في حالة تعفن

وبالفحص تبين أن الوفاة حدثت قبل عدة أيام، وذلك بسبب دخول الجثة في حالة تعفن.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق وسجلات النزلاء للفحص.

وبسؤال العاملين بالفندق، أكدوا أنهم لم يروا الطبيبة منذ دخولها الفندق، وخلال طرق الباب عليها لم توجد استجابة، فتم فتح باب الغرفة ليشاهدوا جثتها ملقاة على السرير.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.