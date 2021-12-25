طبيب غلابة جديد بالفيوم.. اكشف مدى الحياة بـ50 جنيه ولو مش معاك متدفعش

مبادرة خيرية جديدة أطلقها طبيب أسنان شاب بمحافظة الفيوم، جعلت الجميع يطلقون عليه لقب «طبيب الغلابة»، خصوصاً أنّه يقدم كل الخدمات الطبية بالمجان للمرضى غير القادرين، إضافة إلى أنّه جعل تكلفة الكشف منخفضة حيث تبلغ 50 جنيهاً فقط تدفع لمرة واحدة فقط مدى الحياة.

ويسجل الطبيب بيانات المريض على «السيستم» لديه، ويأتي ليكشف ويتابع بالمجان في كل مرة طوال حياته، ما جعل أهالي محافظة الفيوم يهرعون للكشف لديه نظراً لرخص أسعاره ومبادرته التي توفر الكثير مقارنة بباقي الأطباء.

تخفيض أسعار الكشف والدفع مرة واحدة

وقال الدكتور محمد أشرف أبو العلا، طبيب أسنان بمحافظة الفيوم، أنّه حينما تخرّج من الكلية كان يسمع من الكثيرين معاناتهم من ارتفاع أسعار الكشف والعلاج لدى أطباء الأسنان، ومع ظهور فيروس كورونا وتأثر الحالة المادية لكثير من الأهالي قرر عمل مبادرة لتخفيف الأعباء عن المرضى خصوصاً أنّ آلام الأسنان لا يقوى أحد على احتمالها، وفكر كثيراً حتى قرر إطلاق مبادرة الكشف بـ50 جنيهاً مرة واحدة في الحياة، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية للمرضى غير القادرين بالمجان.

الفكرة انطلقت منذ عام ونصف العام

وأوضح الدكتور محمد الشهير بـ«طبيب الغلابة بالفيوم»، لـ«الوطن»، أنّ المبادرة ليست جديدة، إذ أطلقها منذ عام ونصف العام، وتنقسم إلى جزئين، الأول هو تقديم الكشف وكل الخدمات الطبية من حشو وخلع ضروس وغيره لغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بالمجان، بينما يقوم الجزء الثاني من المبادرة على دفع تكلفة الكشف مرة واحدة في الحياة فقط.

كارت لكل مريض وتسجيل على السيستم

وأضاف أنّه فور حضور المريض إلى عيادته للمرة الأولى يتم منحه كارت ببياناته ورقمه، كما يتم تسجيله على «السيستم» الخاص بالعيادة، ويدفع تكلفة الكشف التي تبلغ قيمتها 50 جنيهاً فقط، وفي حال إعادة الكشف أو المتابعة أو حتى العودة للكشف لدى الطبيب مرة أخرى بعد عدة سنوات لا يدفع المريض تكلفة الكشف، لكنه يدفع فقط تكلفة الخدمة الطبية التي يحتاجها إذا كانت خلع أسنان أو حشو أو غيرها.

التواصل معه بصورة شخصية

وأشار «طبيب الغلابة» إلى أنّه يتواصل مع المرضى من خلال هاتفه الشخصي لكي يتسنى للمرضى غير القادرين التحدث إليه، حتى لا يشعروا بالحرج، فيقوم هو بالحجز لهم وإخبار السكرتارية بأنّهم دفعوا له تكلفة الكشف، إضافة إلى أنّه يترك رقمه لدى المرضى لأنّه يعلم أنّ ألم الأسنان صعب حتى يتسنى لهم الاتصال به في أي وقت ليلاً أو نهاراً إذا واجهتهم أي مشكلة طبية في أسنانهم، ليصف لهم الأدوية حتى يأتوا للكشف إذا احتاج الأمر.

دعوات الناس سر سعادته ونجاحه

وكشف أنّ أكثر ما يسعده هو دعوات الناس إليه فيشعر بفرحة كبيرة، إضافة إلى دعوات الناس لوالديه على حُسن تربيته، وشعور والديه بالفخر به دائماً، وهو ما يزيد من سعادته، لافتاً إلى أنّه يكون متاحاً للتواصل مع أي شخص يعاني من أي مشكلة ليلاً أو نهاراً.

كشف مستغلين المبادرة بدون حق

ولفت إلى أنّ كثيرين يحاولون استغلال المبادرة في عمل أشياء تجميلية، كما أنّهم يمتلكون هواتف محمولة باهظة الثمن، لذلك يمتنع عن تقديم الخدمة المجانية لهم، ويقدمها فقط لمن يحتاج، مُطالباً أي شخص يحتاج أي خدمة طبية خاصة بالأسنان ولا يمتلك المال بأن يأتي إليه فوراً دون تردد أو إحراج ويتعامل معه كأنّه صديقه.