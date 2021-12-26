طبيب يحذر من تناول أدوية الاكتئاب دون استشارة: تسبب الإدمان والهياج العصبي

يعد مرض الاكتئاب من أبرز أوبئة العصر، وأشدها فتكًا، فهو قد يُفقد الإنسان مقادير مرعبة من الطاقة والإنتاجية، وزهرة الشباب، وعواطفه الحياة وبهجتها، كما أنه يُعد أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم، وعادةً لا يستطيع الأشخاص المصابون بمرض الاكتئاب، الاستمرار في ممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد، إذ أن الاكتئاب يسبب لهم شعورًا بانعدام أي رغبة في الحياة.

استشاري: أدوية الاكتئاب يجب أن تكون بتوصية من طبيب

وحذر الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من أن تناول أدوية الاكتئاب بدون استشارة طبية، يؤدي إلى العديد من المشاكل والأزمات الصحية التي يصعب علاجها فيما بعد، خاصة إذا جرى تناولها بشكل مفرط، موضحا أن نقص الهرمونات في كيميا المخ «الفرح، السعادة، الحزن، وغيرها»، هو السبب في مرض الاكتئاب.

وأضاف استشاري الطب الوقائي، لـ«الوطن»، أن الطبيب يعمل على تعويض هذه الهرمونات المفقودة، بالأدوية المناسبة للحالة التي جرى تشخيصها، مشيرا إلى أن المريض الذي يلجأ إلى تناول الأدوية من تلقاء نفسه قد يقع في العديد من المشاكل أخطرها الإدمان، ثم الهياج العصبي، الأرق، وتليف الكبد، لأنه يتأثر بشكل مباشر من هذه الأدوية.

الجهاز الهضمي يتأثر بأدوية الاكتئاب

وتابع شريف حتة، بأن الجهاز الهضمي يتأثر من هذه الأدوية ببعض الأعراض مثل «الميل للقيء، والشعور بالغثيان، وجفاف الفم، والإصابة بالإمساك والانتفاخات، وعسر الهضم»، وغيرها من الأمراض المزمنة.

وفي السياق ذاته، وجهت هيئة الدواء المصرية، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل التخلص من الاكتئاب، خاصة في فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه مرض عادي ولا توجد أي مخاطر له، ويمكن الشفاء منه في حال الالتزام بالأدوية وبروتوكول العلاج المخصص.