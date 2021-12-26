توزيع 3 آلاف علبة «بليلة» بالمجان في كفر الشيخ ضمن مبادرة «دفي نفسك»

وزّع عدد من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، 3 آلاف علبة «بليلة» بالمجان، على الأهالي ضمن مُبادرة «دفِّي نفسك»، التى انطلقت مُنذ أيام لتوزيع وجبات «شوربة العدس» على المواطنين، وذلك لتدفئتهم في ظل موجة البرد الشديدة، التي تمُر بها مصر.

توزيع 3 آلاف علبة «بليلة» على المواطنين بمدينة بيلا

وقال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين في مُبادرة «دفِّي نفسك»، في بيان، أنه قد تم توزيع 3 آلاف علبة «بليلة» على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، من خلال المطبخ الخيري المُقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد أن قام بعض مُحبي الخير بشراء مُستلزمات «البليلة» كصدقة جارية على أرواح موتاهم.

وأوضح «عثمان»، أن عدد من الشباب المُتطوعين المُشاركين فى المُبادرة بدأوا تجهيز وجبات «البليلة» الساخنة بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين، وتم وضعها في علب بلاستيكية مُجهزة، وتوزيعها على المواطنين المُترددين على شارعي «الجمهورية» و«الثورة» واللذان يعدّان أحد أهم شوارع مدينة بيلا.

وأضاف «عثمان»، أنه قد تم اختيار وجبة «البليلة» باعتبارها من الأطباق الحلوة التي يُفضلها البعض خاصةً في فصل الشتاء، وذلك لفوائدها المُتعددة، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يُساعد في الحماية من الإصابة بالفيروسات، كما أنها تعمل على تدفئة الجسم في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن وجبة «البليلة» تتكون من القمح، والسكر، واللبن، وجوز الهند، والفانيليا.

توزيع أكثر من 7 آلاف علبة «شوربة عدس» بالمجان

وأكد «عثمان»، أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية توزيع أكثر من 7 آلاف علبة «شوربة عدس» بالمجان، على المواطنين ضمن مُبادرة «دفِّى نفسك» التي انطلقت في مدينة بيلا مطلع الأسبوع الماضي، وذلك لمُواجهة الصقيع، مُشيراً إلى استمرار المُبادرة طوال فصل الشتاء، لإدخال السرور على قلوب المواطنين، ومُساعدتهم في عملية التدفئة من برودة الطقس الشديدة.

وذكر «عثمان»، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» خلال عملية طهي «شوربة العدس» و«البليلة»، وذلك بإلزام القائمين بالطهي والتوزيع بارتداء الكمامات والقفازات الواقية، وتعقيم وتطهير المُعدات قبل وبعد عملية الطهي.

يُذكر أن، مجموعة من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أطلقوا مُبادرة خيرية تحت عنوان «دفِّي نفسك»، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» على الأهالي مجاناً، لمُواجهة الصقيع، وذلك طوال فصل الشتاء.