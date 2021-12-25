شباب بني سويف يعزمون ركاب القطارات على عدس و «بليلة» بالمسكرات: «حلي واتدفى» (فيديو)

قامت مجموعة من شباب محافظة بني سويف، ضمن مبادرة «مطبخ الخير»، بتوزيع وجبة «بليلة بالمكسرات والكنافة والبسبوسة» على ركاب قطاري الصعيد، أثناء توقفهم بمحطة ناصر، شمال المحافظة، بالإضافة لوجبات أخرى تم توزيعها على المواطنين مساء الجمعة.

من العدس إلى البليلة.. شباب بني سويف: هنفرح ركاب القطارات

وقال عبدالرحمن محمد، وشهرته أبو مالك، أحد شباب مبادرة «مطبخ الخير» ببني سويف، إن هناك عشرات من الشباب يتبعون المبادرة، يقومون بتوزيع وجبات على المواطنين بشكل مستمر، آخرها أمس الجمعة حيث أقدموا على توزيع «بليلة» بالمسكرات واللبن والبسبوسة والكنافة على ركاب قطارات الصعيد بمحطة ناصر، وقبل أسبوع وزعت نفس المجموعة وجبة غذائية بسيطة عبارة عن «علبة عدس ساخنة» لحماية ركاب القطارات من برد وسقيع الشتاء، خاصة في فترة الليل.

توزيع البليلة على ركاب قطاري الوجه البحري والقبلي

وأضاف أبو مالك، أن المبادرة تضمنت التوزيع على ركاب القطارين القادم من القاهرة للوجه القبلي، والقطار القادم من الصعيد إلى القاهرة والوجه البحري، بالإضافة إلى توزيع كميات أخرى على المواطنين بالمحطة وما حولها.

وأشار إلى أن شباب المبادرة بدأوا تجهيز وجبات «البليلة» الساخنة بالمطبخ في أواني كبيرة، ثم تسخينها مرة آخرى على المحطة وتفريغها فى علب بلاستيكية مجهزة، وينقسمون كمجموعات واحدة تجهز البليلة وأخرى توزع على الركاب.

أحد شباب المبادرة: نسابق الزمن داخل محطات القطارات للوصول إلى أكبر عدد من الركاب

وأضاف: «نحمد الله على ما نقوم به، فنحن نسابق الوقت، خاصة وأن فترة توقف القطار بمحطة ناصر محدودة، وكان واجب علينا التصرف والتوزيع في وقت قياسي، ولذلك حضر أكبر عدد من الشباب للوصول إلى كل العربات في توقيت واحد وهو ما حدث بالفعل».

يُذكر أن مجموعة شباب مطبخ الخير بمحافظة بني سويف، تقوم بتوزيع وجبات الإفطار على ركاب القطارات التي تتزامن مرورها بمحطات السكة الحديد وقت موعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك توزيع وجبات العدس الساخنة في فصل الشتاء.