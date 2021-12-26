خالد الجندي عن مشروع توشكى: لازم تشكروا السيسي وتدعوله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله عز وجل يُعامل عباده بنفس معاملة العبد للآخرين، «ربنا هيعاملك بنفس المعاملة، لو أكرمت العباد ربنا هيكرمك، ولو هتكسف العباد ربنا هيكسفك»، لذلك نجد أنه من ستر مسلمًا ستره الله، ومن أعان مسلمًا أعانه الله، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

السيسي سيجني ما يقوم به حاليًا.. الجزاء من جنس العمل

وأشاد «الجندي»، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاحه مشروعات في توشكى، إذ قال «الرئيس السيسي جميل، ربنا يحفظه ويكرمه ويرضى عنه، راح افتتح مشروع توشكى اليوم، كل اللي بيعمله ده عشان يأكل الشعب ده، وعشان يدفع البلد للأمام، ويكون البلد فيها خير»، موضحًا أن السيسي سيجني ما يقوم به حاليًا، إذ أن الجزاء من جنس العمل، وهذا وعد الله لعباده.

عدم مراعاة مشاعر الغير من أسباب العذاب يوم القيامة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن عدم مراعاة مشاعر الغير من أسباب العذاب يوم القيامة، لكن الرئيس السيسي افتتح أراضي مستصلحة وحقول وتمور، «عشان أكل الشعب الطيب ده، هو ده الإصلاح، وده مبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لازم تشكروا الرئيس، وتدعوله ربنا يباركلنا فيه وفي صحته وعافيته، لن يشكر الله من لا يشكر الناس».

أمنية الشيخ خالد الجندي في 2022

وعن أمنيته في العام الجديد 2022، قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي ، إنه يأمل أن «يغفر الله لنا ويرحمنا ويعفو عنا وعنكم، ويجعلها سنة ميلادية سعيدة عليكم وعلى ذويكم وعلى بلادكم، وأن يسعدنا ويسعدكم بطاعة الله، وأن نتجه إلى الطاعات، وأن ننصرف عن المعاصى برحمة من الله، و نسأل الله أن يكشف عنا وعن بلادنا الداء والوباء إنه قريب مجيب الدعاء».