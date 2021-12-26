إسرائيل تستعد لشن هجوم على إيران.. وطهران تهدد برد حاسم

بدأت إسرائيل اتخاذ إجراءات فعلية بشأن تهديدها العسكرى لإيران، وذلك قبل انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا غدا الإثنين، بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وتجري قيادة الجيش الإسرائيلي، اتخاذ خطوات فعلية؛ تمهيدا للجوء محتمل لشن هجوم عسكري على برنامج إيران النووي بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوعز رئيس الأركان أفيف كوخافي، للقوات المسلحة، بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي بحسب شبكة العربية.

إسرائيل تستعد لشن هجوم على إيران

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، أدخل سلاح الجو الإسرائيلي، تعديلات على البرامج التدريبية والتأهيلية الخاصة بالطيارين والملاحين،، ضمن إطار التحضيرات لشن هجوم على إيران، لافتة إلى أن هذه التعديلات تخص المراحل المتقدمة من البرامج التدريبية.

ويشار إلى أن اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، صادقت على ميزانية دفاع إضافية تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، في إطار استعداداتها لشن هجوم على إيران.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هدد أمس برد حاسم وشامل ضد أي هجوم على بلاده، كما اختتمت إيران الجمعة، مناورات للحرس الثوري، وأوضح قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، أن المناورات تضمنت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

إيران تتأهب لرد الهجوم وتستعد بالمناورات

وتطلق إسرائيل تهديدات منذ فترة طويلة، بشن هجوم على إيران، حال فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أنها لن تزيد نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60% حال فشلت المفاوضات.

وانتهت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، أوائل ديسمبر الجاري، وعلق جايك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، على المفاوضات، بأنها لا تسير بشكل جيد، ولم نجد بعد سبيلا للعودة إلى الاتفاق النووي، التي انسحبت منه واشنطن في 2018.