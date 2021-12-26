«البحوث الزراعية» ينظم برنامجا تدريبيا للحفاظ على سلامة الغذاء

انطلاقا من الدور الرائد لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة فى تطوير و تحديث التصنيع الغذائى و ذلك من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة و تطبيق نظم جودة و سلامة الأغذية فى مصانع الأغذية وكذلك تدريب و دعم العاملين فى مجال التصنيع الغذائى .

إفتتح اليوم ا.د/ شاكر عرفات مدير المعهد و ا.د/ عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب برنامج تدريبى بعنوان " ISO 22000: 2018 " المنعقد بالقاعة الرئيسية بالمعهد خلال الفترة من الاحد الموافق 26/ 12 / 2021 الى االثلاثاء الموافق 28/ 12 / 2021م لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية و الباحثين بمراكز البحوث وشباب الخريجين و طلاب الجامعات المصرية آيزو 22000 معيارا معترفا به دوليا يجمع بين نهج ISO 9001 لإدارة سلامة الأغذية وHACCP لضمان سلامة الأغذية على جميع المستويات.

ويوضح المعيار كيف يمكن للمؤسسة أن تثبت قدرتها على التحكم في مخاطر السلامة لضمان أن الغذاء آمن.

يهدف البرنامج الى تعريف المتدربين بمنهج التعلم السريع لجودة إدارة سلامة الغذاء أيزو 22000 لتمكينهم من تنفيذ تطبيق أنظمة سلامة الغذاء و ذلك من خلال الفهم الواضح لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 22000 : 2018 و المعايير المرتبطة بمبادئ تحليل المخاطر للأغذية و أيضا فهم مبادئ نظام إدارة سلامة الغذاء و العمليات و التقنيات المستخدمة لتقييم و إدارة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء.