«بيطري القاهرة» توضح خطوات الحفاظ على سلامة الغذاء في المنزل

حتى يكون الغذاء صحيا وخاليا من أى أضرار، هناك قواعد مهمة لابد من معرفتها والالتزام بتطبيقها لتجنب تعرض الأكل لأى نوع من التلوث المضر بصحة الإنسان، وأكدت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، فى تقريرها على ضرورة اتباع عدة إرشادات من أجل سلامة الغذاء والطعام البيتي وهى كالتالي:

النظافة:

- غسل اليد بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- غسل العبوات الصفيح قبل فتحها.

- غسل كل الأدوات قبل الاستخدام وبعد استخدامها بالماء الساخن والصابون.

الشراء وحفظ الأكل:

- اشترى اللحوم والمجمدات بعد شراء باقى الطلبات فى السوبر ماركت لتجنب الاحتفاظ بها لوقت طويل.

-فصل اللحوم والدجاج والسمك والبيض عن الأنواع الأخرى بداية من التسوق وفى الثلاجة والفريزر، لأنها منتجات بها بكتيريا أكثر وتحتاج للطهى.

- استخدم طبقا أو سطح تقطيع مختلفا لتقطيع الأغذية النيئة مثل اللحوم والدواجن.

الطبخ:

- لابد من الطهى الجيد ومن الأفضل استخدام ترمومتر مئوى لضمان التسوية الجيدة، اللحم البقرى والسمك ينصح بالطهى في 65-70 درجة مئوية، والدجاج 73 درجة مئوية.

درجة الحرارة:

- الأكل فى درجة حرارة من 4 إلى 60 درجة يعتبر عرضة لنمو البكتيريا.

- لابد أن تكون درجة حرارة الثلاجة 4 درجات أو أقل، والطعام المطبوخ لابد من وضعه داخل الثلاجة وعدم تركه أكثر من ساعتين خارجها.

-تسخين الطعام حتى لو كان لدرجة الغليان لايعنى أنه سليما لأن لوحدث تلوث سيؤدى لتكون سموم من البكتريا وهى لاتنكسر بدرجة الحرارة وتسبب التسمم الغذائى.

- لاتخزن الطعام مدة طويلة حتى فى الثلاجة، لأن بعض الجراثيم الخطرة تنمو تحت 5 درجات مئوية.

- من الواجب التخلص من الطعام إذا ارتفعت حرارته عن 5 درجات مئوية لأكثر من ساعتين.

- على الباعة غسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام وتطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين.

- وعلى الأسواق طهى الطعام جيدا في 70 درجة مئوية، وفصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة، والحفاظ على النظافة، واستخدام المياه المأمونة والمواد الخام.

فوائد سلامة الأغذية:

- تجنب الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

-تحافظ على الحياة وتتيح اتباع نظام غذائى صحى.

- تساعد على إنتاج وتحضير الغذاء بأمان.

- تسهل التجارة والوصول إلى أسواق جديدة.

- تقلل من فقد وهدر الأغذية.