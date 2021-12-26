وكيل «صحة الغربية» يتابع تنفيذ المبادرات الرئاسية بقرى بسيون

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأحد، الوحدة الصحية بقرية كفر حمام، التابعة لمركز بسيون، لمتابعة تطورات سير العمل والوقوف على مدى توافر الخدمات الطبية والعلاجية.

ورافق وكيل الوزارة كل من المهندس أحمد سعد الله عضو إدارة التخطيط بالمديرية، وأشار إلى أنه يتم بحث تطوير الخدمات المقدمة في بعض الوحدات الصحية حسب معايير الجودة، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تطوير الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية

واستهل وكيل الصحة الجولة بتفقد المبادرات الرئاسية ضمن «حياة كريمة»، والوقوف على آخر المستجدات بها، وذلك في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري.

تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال التطعيم للقاح كورنا المستجد، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتابع سير عمل الفرق الطبية في حملة تطعيم شلل الاطفال، والتأكد من تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات، وفقا للخطة الموضوعة، لتحقيق المستهدف المطلوب.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة جاءت لتطوير الريف المصري وتمثل شهادة ميلاد جديده للقرى، وتهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حالة من الثقة بين المواطن والدولة التي أخذت علي عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية.