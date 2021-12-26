«التنمية الصناعية»: إنشاء 13 مجمعا بينها 10 في صعيد مصر

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه سيكون هناك طرحًا للمجمعات الاستثمارية والصناعية لمساعدة الشباب في فتح مشروعات جديدة، ضمن خطة القيادة السياسية في الدولة لتنمية الصعيد، وتوفير فرص عمل للشباب، إذ أن جهاز تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، يقدم قروضا للشباب الراغبين في العمل والاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تساند الشباب، وتساعدهم في توفير فرص عمل من خلال آليات جديدة تتمثل في إنشاء 13 مجمعا صناعيا لهم، بينها 10 مجمعات في صعيد مصر.

المجمعات الصناعية التي ستطرحها الدولة تشمل جميع المرافق والخدمات

وأضاف «الزلاط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن المجمعات الصناعية والاستثمارية التي ستطرحها الدولة تشمل جميع المرافق والخدمات، وتُقسم إلى مساحات طبقًا لطبيعة النشاط وسيتم طرحها للإيجار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المجتمعات الصناعية لها دور كبير في دعم الصناعة وتوفير فرص العمل، وهناك فرص وحوافز تسهل استلام الوحدة الصناعية، وتسهيل الإيجارات وتقليل الأسعار لمساعدة وتشجيع الشباب.

هناك أكثر من طريقة لامتلاك الوحدة الصناعية

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أنه سيكون هناك أكثر من طريقة لامتلاك الوحدة الصناعية، إذ ستتنوع بين الإيجارات و التمليك والإيجار الأقرب للتمليك، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك نوعان من الرخص الصناعية لمصانع، منها رخص لمصانع قليلة المخاطر، ويتم استخراجها خلال 7 أيام، ورخص لمصانع عالية الخطورة وتحتاج إلى دراسة بيئية عالية، ويتم استخراجها إذا توافقت كل معايير اشتراطات الآمان.