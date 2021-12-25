أستاذ اقتصاد: تصريحات الرئيس اليوم نقطة تحول كبيرة في التنمية الصناعية

علق الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدة مشروعات اليوم بمحافظة قنا، قائلا: «الرئيس السيسي ينفذ مفهوم الجمهورية الجديدة من خلال الاهتمام بمحافظات الصعيد، وهي تدشين مفاهيم التنمية والعمل والاجتهاد لإنتاج منتج ينافس محليا وعالميا».

الجمهورية الجديدة اقتصاديا

وأكد «سليمان» في تصريحاته خاصة لـ«الوطن»، أن جهود الجمهورية الجديدة هي محاربة الفقر والتكثيف بالنهوض بملف الصناعة وتوطينها في محافظات الصعيد بشكل عام؛ لأن محافظات الصعيد هي الأكثر فقرا بمتوسط نسبة فقر 55% بالإضافة إلى مواجهة الهجرة الداخلية والخارجية، موضحا أن مفهوم الجمهورية الجديدة هو صياغة الاستراتيجية والتوازن الجغرافي من تنمية الصناعة في الصعيد.

وأشار إلى أن الرئيس تحدث عن الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وهي المصانع غير المرخصة، ويبلغ نسبتها حوالي 60% من الناتج القومي موجود بالاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أن الرئيس طمأن أصحاب المصانع والمنتجين عندما قال «إحنا معاكم ونخلي إيدينا بإيدين بعض علشان نقنن أوضاعكم ونعمل منتج صح.. الحكومة عاوزة تساعد مش تحاسب».

توجيهات رئاسية

وأكد «سليمان» أن التوجيه الرئاسي من الرئيس السيسي هو نقطة تحول كبيرة في التنمية الصناعية، وخاصة للمشروعات الصغيرة بدعمهم من تمويل مالي وتقنين أوضاعهم وتسهيل التراخيص.

ورجح الدكتور عمرو سليمان في تصريحاته أنه من المتوقع خلال العامين المقبلين أن نشهد دخول القطاع غير الرسمي إلى قطاع اقتصادي رسمي للدولة والمجمعات الصناعية والمشاريع التي يتم افتتاحها خلال تلك الأيام، مؤكدا أنه تلاحظ زيادة الصادرات غير البترولية إلى 15% وأول مرة نشاهدها منذ 40 عاما مضت.