الحديدي مشيدة بالسيسي: ذلل العقبات أمام «توشكى» لدعم القطاع الخاص

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظات الصعيد، فذكرت أن السيسي يواصل جولته في صعيد مصر، فبالأمس كانت الافتتاحات تخص العمران والإنشاءات، واليوم كان تركيز المشروعات التي تم افتتاحها على القطاع الزراعي حيث مشروع توشكى، موضحة أن القطاع الزراعي يُعد الأهم بالنسبة للشعب المصري، كونه القطاع الذي يعتبر الأكثر تشغيلًا للمصريين على مر التاريخ حتى الآن، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «on».

بداية مولد مشروع توشكى كان في 1997

وأضافت «الحديدي»، أن بداية مولد مشروع توشكى كان في 1997، إذ قامت الدولة المصرية آنذاك بالرغبة في زيادة الرقعة الزراعية بواقع 540 ألف فدان، حتى تعرض للتعثر خلال العقود الماضية بعد إنفاق ما قيمته 6 مليارات جنيه، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد وصوله لسدة الحكم في عام 2014 طالب بإحياء المشروع وتذليل العقبات التي تواجهه، وبالفعل بدأ العمل في المشروع منذ عام 2020 وتم استصلاح 85 ألف فدان من إجمالي 100 ألف فدان مستهدفة ضمن المرحلة الأولى.

ما شهده توشكى بإعادة إحيائها هو عمل دولة وجهد كبير

وأوضحت لميس الحديدي، أن ما شهده توشكى بإعادة إحيائها هو عمل دولة وجهد كبير، «لا يمكن لقطاع خاص أن يأتي للاستثمار هنا دون ما تم من جهد الدولة مؤخراً حيث عالجت الدولة المشكلة الأساسية في المشروع، بعد أن عجز القطاع الخاص في العقود الماضية، عن الاستثمار فيها لعدم جاهزية البنية التحتية من مياه وكهرباء ومواصلات وطرق وهو ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال اليوم «دورنا نهيئ البنية التحتية للقطاع الخاص ثم يأتي لكي يعمل»، موضحة أن الرئيس السيسي سيكون متواجدا غدًا في أسوان ضمن فعاليات أسبوع الصعيد.