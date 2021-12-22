اليوم.. أولى حلقات «الفرصة» لـ لميس الحديدي على «ON»

عرضت شاشة «ON» البرومو الدعائي لأولى حلقات «الفرصة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والذي سيبدأ اليوم الأربعاء، ضمن برنامجها «كلمة أخيرة» الذي يُعرض على نفس القناة.

في كل حلقة من «الفرصة» الفائز فيها سيحصل على 100 ألف جنيه

وقالت الإعلامية «الحديدي»، إن اليوم الأربعاء، ستكون الحلقة الأولى من برنامج «الفرصة» على قناة «ON» في تمام التاسعة والنصف مساء، وأن أول حلقتين من البرنامج ستكون تصفيات أولى، معلنة عن جوائز المسابقة وهي أن الفائز في المسابقة النهائية سيحصل على الجائزة الكبرى وسيتم الإعلان عنها اليوم.

مفاجآت للشباب في حلقات «الفرصة»

وأوضحت الإعلامية، أنه في كل حلقة من برامج «الفرصة في كلمة أخيرة» الفائز فيها سيحصل على 100 ألف جنيه عن كل حلقة مقدمة من إحدى الشركات العقارية بالإضافة لجوائز أخرى مقدمة من الشركاء، «كل شوية هنكشف عن مفاجآت للشباب اللي مشارك في مسابقة الفرصة حيث إن شركة إنرشيا كانت شركة ناشئة وأصبحت من كبرى الشركات».