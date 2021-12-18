لميس الحديدي بعد هزيمة المنتخب أمام قطر: «متقسوش على كيروش واللاعبين»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره القطري بركلات الترجيح وحصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العرب بعد الجزائر وتونس وقطر قائلة: «النهاردة يوم مكنش لطيف ومقدرش ألوم كيروش ولا اللاعبين، إحنا بنلعب بنص الفريق الأصلي وجزء كبير من المنتخب والمحترفين مش موجودين، متقسوش على كيروش ولا اللاعبين الذين أهدروا ضربات الجزاء»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون».

النجوم عادة يهدرون ضربات الجزاء

وأوضحت «لميس الحديدي»، أن النجوم عادة هم من يهدرون ضربات الجزاء، مضيفة: «طبعا زعلانين على خسارة المباراة أمام قطر لكن خلونا ننظر للأمور في حجمها، وبطولة الأمم الأفريقية هي المهمة، والأهلي لديه مباراة مهمة أخرى في الدوحة في السوبر الإفريقي».

كان محمد شريف لاعب النادي الأهلي، أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي قد أهدرا ركلات الجزاء، خلال المباراة التي خاضها منتخب مصر اليوم أمام قطر، على ترتيب الرابع والثالث.

مناشدة المواطنين بأخذ لقاح كورونا

من ناحية أخرى، تحدثت الإعلامية عن متحور «أوميكرون»، فذكرت أن الحديث عن شكل الإصابات وملامحها لا تزال المعلومات محدودة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لكنها أوضحت أن أعداد الداخلين للمستشفيات في الخارج أمر مقلق، «الجرعة التعزيزية بدأت وكثير بدأت تصل إليهم الرسائل، أرجوكم روحوا ولا تتأخروا ومن لم يطعم حتى الآن، احصلوا على اللقاح، هذا المتحور شديد الانتشار وبما أنه دخل لمصر يبقى خلاص ، ومهما أغلقت حدود البلدان لن تقف حائلاً أمام تفشي المتحور الجديد، بنتكلم عن متحور سريع الانتشار اقتحم 89 دولة حتى مساء اليوم».