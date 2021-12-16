لميس الحديدي تقدم فقرة «الفرصة» ضمن برنامجها على شاشة ON (فيديو)

تستعد الإعلامية لميس الحديدي لتقديم فقرة جديدة موجّهة للشباب، ضمن برنامجها «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»، وستحمل اسم «الفرصة».

الترويج للبرنامج

وعرضت صفحة البرنامج بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» البرومو الترويجي للفقرة، الذي يظهر فيها الشباب يؤدون عدة اختبارات وأنشطة وفعاليات فيما بينهم، معلنين أن البرنامج من المقرر عرضه قريبًا على شاشة «ON» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج فرصة أخيرة

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي برنامج «كلمة أخيرة» على فضائية «ON» من السبت إلى الثلاثاء في الساعة التاسعة مساءً، وينتهي في الحادية عشرة مساء، ويهتم البرنامج بعرض الأحداث اليومية والتعليق عليها بواسطة المختصين من قبل مسؤولين حكوميين.

عدد كبير متقدم للمسابقة

من جانبها قالت لميس الحديدي، إن البرنامج سيذاع أسبوعيًا بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، وسيتم الإعلان عن لجنة حكامه قريبًا، مضيفةً: «هجوم من الاستمارات لعديد من المشروعات الواعدة كثيرة جداً وأنا سعيدة جداً ومن الواضح أن المنافسة ستكون عنيفة بين المشروعات والمتسابقين».

شروط المسابقة

ووجهت «الحديدي» رسالة للمتقدمين بتعبئة الاستمارة الخاصة بالبرنامج: «عايزة أذكر المشاركين بعرض أهم ما يميز مشروعهم وما يجعله مميزًا عن نظرائه أو المشروعات الأخرى وهذا ضمن الأيقونات الموجودة ضمن الاستمارة».

ومن شروط المسابقة أن يكون مقر الشركة في مصر، وأن تكون مصرية بنسبة 51% على الأقل، وألا يتخطَى عمرها الـ3 أعوام.