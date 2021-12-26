«سامكو»: 28 مليار جنيه قيمة استثماراتنا في التشييد منذ 2014

قال المهندس سامح سليمان رئيس شركة سامكو للتشييد، إن حجم المشروعات بقطاع التشييد والبناء في مصر، شهد طفرة كبيرة بداية من عام 2014، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات التنفيذ، أظهر دور القطاع الخاص بقوة.

وأضاف «سليمان»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC»، عبر قناة DMC، أن استثمارات الشركة بلغت 28 مليار جنيه في مشروعات التشييد منذ عام 2014: «بدأنا العمل مع المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، عندما كان رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في مشروع غلق المزلقانات بإنشاء الكباري التي كان تتعرض لحوادث الطرق».

4 زيارات من الرئيس لمشروع واحد

وتابع رئيس شركة سامكو للتشييد: «مش بنشتغل مشروع، لكن بنشتغل مهمة، يعني الفشل مش مقبول، ونتعامل مع الأمور بجدية، وبدأنا ننزل بتنفيذ الكباري من سنة لـ6 أشهر ولقينا إن الموضوع ينفي، واليوم بالكامل فيه شغل، وفي مرة قللنا المدة من 6 شهور لـ3 شهور، وأنهينا كوبري في قلب القاهرة في تقاطع عباس العقاد مع البطراوي خلال 53 يوما، زارنا الرئيس السيسي خلالها 4 مرات».

لا مجال للتشكيك في جودة الكباري والمشروعات القومية

وأكد سامح سليمان، أن كل المشروعات القومية، مثل الكباري نُفذت بجودة عالية لا مجال للتشكيك فيها: «لا أحد يعمل في هذا المجال، ينتقص من جودة المشروعات التي ينفذها، وإن فكّر في ذلك، فإن الجهات المشرفة لن تسمح».