الصحة العالمية: القضاء على كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم

تزامنا مع انتشار متحور كورونا «أوميكرون»، وعودة قيود كورونا والإغلاق من جديد في عدد من دول العالم، أكد تيدروس أدهنوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن إنهاء الوباء يتطلب تطعيم 70 من سكان دول العالم.

وأكد مدير الصحة العالمية، أن تطعيم 70% من سكان العالم حتى منتصف عام 2022 يتطلب التعاون من جميع دول العالم، منوها بأنه جرى حقن أكثر من 8.5 مليار جرعة من اللقاحات؛ مما ساهم في إنقاذ ملايين الأشخاص، فضلا عن اتخاذ إجراءات جديدة للعلاج عملت على خفض معدلات الوفيات.

إنهاء كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم

وشدد «تيدروس»، على أنه لا بد من التوزيع العادل للقاحات حتى نستطيع القضاء على فيروس كورونا، لافتا إلى أن انتهاك مبدأ توزيع اللقاحات بشكل عادل سيزيد من خطر انتشار الفيروس وظهور متحورات جديدة، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم»، نقلا عن مقال لمدير المنظمة لصحيفة «إيزفيستيا».

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في دول العالم، إلى نحو 280 مليون إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5.4 مليون وفاة؛ وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

أمريكا تحتل المرتبة الأولى في الإصابات والوفيات

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة دول العالم من حيث عدد الوفيات، إثر الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 816 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 52 مليون شخص.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد وفيات فيروس كورونا بإجمالي 618 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 22 مليون إصابة.