جنوب إفريقيا تتجاوز ذروة «أوميكرون» وتسجل انخفاضا في إصابات كورونا

أكدت شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية، إنّ جنوب إفريقيا تجاوزت ذروة تفشي المتغير أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لأحد كبار الباحثين العلميين في البلاد.

تجاوز ذروة أوميكرون

ونقلت «سي إن إن»، في تقرير لها عن «رضوان سليمان»، كبير الباحثين بمجلس جنوب إفريقيا للبحوث العلمية والصناعية، أنّ «ميشيل جروم»، من المعهد الوطني للأمراض المعدية، قالت في إفادة إعلامية سابقة، إنّ جميع المؤشرات تظهر أن جنوب أفريقيا تجاوزت ذروة الإصابات بمقاطعة جوتنج.

وتابع التقرير أنّ عمليات الرصد كشفت تراجعًا بنسبة 20.8 ٪ في إصابات فيروس كورونا الجديدة المكتشفة بجنوب إفريقيا اعتبارًا من 18 ديسمبر، وقال «سليمان»، إنّ معظم المقاطعات الأخرى في البلاد تجاوزت ذروة تفشي الفيروس، وأظهرت بيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية انخفاضًا بنسبة 23 ٪ في الحالات المسجلة شمال غربي البلاد خلال الأسبوع الماضي، وحتى الآن بلغت الإصابات 40.3 حالة لكل 100 ألف شخص.

مقاطعات تسجل انخفاض الإصابات

وأشار التقرير إلى أنّ مقاطعة ليمبوبو، شهدت انخفاض الإصابات بنسبة 14 ٪ خلال الأسبوع الماضي، وفي مقاطعة مبومالانجا، تم تسجيل تراجع بنسبة 6 ٪ ، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية.

وتابع التقرير أنّ تلك الأنباء تتزامن مع استمرار المتغير أوميكرون في الانتشار بالعديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم الآن اكتشاف المتغير في أغلب الدول فيما تُعيد أوروبا فرض قيود لمحاربة الموجة الأخيرة المدفوعة بالمتغير الجديد.